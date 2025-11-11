Генерал рассказал, как природа помогла ВС РФ под Красноармейском

Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что туман помогает российским силам продвигаться в районе Красноармейска в ДНР. Об этом Липовой рассказал «Аргументам и фактам».

В конце октября глава ДНР Денис Пушилин заявил, что большая часть Красноармейска перешла под контроль российских сил. Российские военкоры сообщили об окружении города. Позже в соцсетях появилось видео колонны российских военных на автомобилях и мотоциклах, взъезжающих в Красноармейск в туманную погоду.

«Туман играет на руку нашим бойцам, он закрывает небо. Во время тумана беспилотники не летают, их не будет над головами», - подчеркнул Липовой.

Генерал-майор добавил, что это существенно помогает продвижению ВС РФ. В то же время он отметил, что некоторые локационные приборы способны фиксировать передвижения по земле в тумане.