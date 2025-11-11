Родственники военнослужащих 5-го батальона 102-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) просят украинское командование вытащить бойцов с Гуляйпольского направления Запорожской области и спасти им жизнь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Отмечается, что последствия успешного наступления группировки российских войск «Восток» на указанном направлении выражается не только в постоянном отступлении украинской армии, но и в митингах в тылу.

Родственники украинских бойцов собрались в Ивано-Франковске и обратились к командованию ВСУ с требованием спасти их близких. Кроме близких военнослужащих, которые еще считаются живыми, в митинге приняли участие родные погибших и пропавших без вести. Они в свою очередь требуют расследовать факт крупных потерь украинских войск на Гуляйпольском направлении. Митингующие также потребовали разъяснить, куда пропал батальон 125-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ

Собеседник агентства добавил, что тысячи украинских солдат дезертировали.