В ВСУ началась вспышка газовой гангрены

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) страдают от вспышки газовой гангрены. Об этом пишет издание The Telegraph, ссылаясь на украинских медиков.

«К нам в госпиталь поступают люди, получившие ранения две недели назад. Все это время они сидят в подземных пунктах стабилизации без квалифицированной помощи», — передает издание слова украинских врачей.

Отмечается, что причиной вспышки заболевания стали невозможность быстрой эвакуации военных с передовой и отсутствие стерильных условий в окопах. Ситуацию, как пишет издание, ухудшает отсутствие медикаментов и устойчивость бактерий к антибиотикам.

Ранее семьи солдат ВСУ, числящихся пропавшими без вести, устроили массовый митинг. Протестующие заявили, что они не получают положенной им помощи. Кроме того, члены семей военнослужащих отметили, что для получения выплат необходимо месяцами собирать различные документы.