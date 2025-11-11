Военкор Юрий Котенок заявил, что позиции ВСУ в селе Сухой Яр под Красноармейском были атакованы российскими войсками. Об этом пишут «Аргументы и факты».

По данным военкора, бои идут в восточной части Сухого Яра, российские подразделения атакуют в направлении северной части. Также Котенок заявил, что ВС РФ продвигаются со стороны Красноармейска к микрорайону Западный в Димитрове.

Красноармейск долгое время был ключевым железнодорожным и автомобильным узлом для ВСУ в Донбассе. Недавно британские аналитики сообщили, что российские войска контролируют все пути снабжения в этом районе и создали «зону поражения» с помощью беспилотников.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил в конце октября, что большая часть Красноармейска перешла под контроль российских сил. Российские военкоры сообщили об окружении города.

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил 11 ноября, что российские силы заблокировали солдат ВСУ в Димитрове, взяв под контроль Гнатовку. Марочко подчеркнул, что украинским войскам теперь «некуда выйти».