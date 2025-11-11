В Польше нашли оправдание большим расходам на оборону
Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Польша нарастила оборонные расходы, так как страна может стать «следующей после Украины». Комментарий министра опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.
Сикорский отметил, что в течение двадцати лет Варшава стабильно тратила на оборону два процента ВВП, а сейчас ее военные расходы достигли 4,7 процента ВВП. По его словам, население страны поддерживает это.
«Зарубежные коллеги спрашивают нашего министра финансов: как вам удается иметь такой большой оборонный бюджет? Он отвечает: « <…> Мы лучше будем есть траву, чем снова станем российской колонией», - заключил Сикорский.
Газета The Wall Street Journal ранее рассказала, что к 2025 году польские вооруженные силы стали крупнейшей армией НАТО в Европе, а военные расходы страны увеличились до самого высокого показателя среди стран альянса.
Многомиллиардный рост оборонных расходов вывел Польшу в число крупнейших покупателей американского оружия. В ходе визита в Варшаву в начале 2025 года министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Польша представляет собой «образцового союзника».
Численность польской армии сейчас превышает 210 тысяч человек, уступая по этому показателю в НАТО только США и Турции. В 2026 году Польша планирует увеличить военные расходы до 4,8 процента ВВП.