Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Польша нарастила оборонные расходы, так как страна может стать «следующей после Украины». Комментарий министра опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Сикорский отметил, что в течение двадцати лет Варшава стабильно тратила на оборону два процента ВВП, а сейчас ее военные расходы достигли 4,7 процента ВВП. По его словам, население страны поддерживает это.

«Зарубежные коллеги спрашивают нашего министра финансов: как вам удается иметь такой большой оборонный бюджет? Он отвечает: « <…> Мы лучше будем есть траву, чем снова станем российской колонией», - заключил Сикорский.

Газета The Wall Street Journal ранее рассказала, что к 2025 году польские вооруженные силы стали крупнейшей армией НАТО в Европе, а военные расходы страны увеличились до самого высокого показателя среди стран альянса.

Многомиллиардный рост оборонных расходов вывел Польшу в число крупнейших покупателей американского оружия. В ходе визита в Варшаву в начале 2025 года министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Польша представляет собой «образцового союзника».

Численность польской армии сейчас превышает 210 тысяч человек, уступая по этому показателю в НАТО только США и Турции. В 2026 году Польша планирует увеличить военные расходы до 4,8 процента ВВП.