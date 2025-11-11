Стало известно, как освобождение Красноармейска повлияет на ход СВО

После освобождения Красноармейска (украинское название — Покровск) ВС РФ укрепят свои позиции в Запорожье. Как сообщает News.ru, такое мнение высказал военный эксперт Василий Дандыкин.

Он отметил, что в таком случае высвободится группировка ВС РФ, занятая в районе Красноармейска. Часть сможет уйти в тыл, чтобы восстановить свою боеготовность, а другая — отправиться на запорожское направление, где наметились успехи.

«Часть продолжит освобождать ДНР. Впереди Краматорск, Славянск, Константиновка. Будут перебрасывать войска, усиливать. Без работы не останутся», — добавил эксперт.

ВСУ хотят отступить из окруженного Покровска

Дандыкин уверен, что потеря Красноармейска для украинских войск станет серьезным ударом как в военном, так и в имиджевом плане. В результате ВСУ столкнутся с новыми неудачами на других участках фронта.