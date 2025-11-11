Эксперт рассказал, чем бы обернулась попытка посадить угнанный истребитель Миг-31

Заслуженный военный летчик РФ Андрей Грибов заявил на видео, опубликованном Федеральной службой безопасности (ФСБ), что попытка штурмана посадить угнанный истребитель МиГ-31 в случае ликвидации пилота обернулась бы катастрофой. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Грибова, истребитель МиГ-31 является двухместным. Летчик управляет им в первой кабине, а штурман в случае потери пилотом сознания «может вывести самолет в зону для катапультирования» и привести систему в действие.

«Выполнение посадки из задней кабины руководством летной эксплуатации не предусмотрено, поэтому при возникшей ситуации штурман, чтобы спасти жизни членов экипажа, должен привести систему катапультирования в действие. Посадка невозможна», — отметил летчик.

До этого депутат Государственной думы Андрей Колесник заявил, что Главное управление разведки (ГУР) Украины не смогло провести операцию по угону российского истребителя МиГ-31 с ракетой «Кинжал», потому что ФСБ РФ четко отработала контрразведывательную комбинацию.

11 ноября ФСБ РФ сообщила о срыве операции украинской военной разведки, которую, по данным ведомства, курировали сотрудники Главного управления разведки Минобороны Украины совместно с британскими специалистами. По данным ведомства, летчику-штурману, которого пытались завербовать для угона истребителя МиГ-31, помимо крупной суммы денег, предлагали гражданство одной из западных стран.