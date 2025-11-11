Армия России уничтожила пункт дислокации ВСУ трехтонной бомбой

ВС РФ нанесли удар по расположению украинских войск в Димитрове (украинское название — Мирноград). По данным Telegram-канала «Изнанка», позицию атаковали с помощью трехтонной бомбы ФАБ-3000.

По информации канала, под удар попали солдаты ВСУ из 38-й отдельной бригады морской пехоты. Судя по кадрам, пункт временной дислокации находится в одной из разрушенных многоэтажек — после взрыва поднялся огромный столб дыма, а в воздухе можно было заметить мощную ударную волну. Данных о потерях противника нет.

Ранее 44-й армейский корпус ВС РФ опубликовал кадры уничтожения пункта временной дислокации украинских боевиков, который распологался в захваченном доме. Удар был нанесен с помощью беспилотника.