Нефтебаза на востоке Купянска перешла под контроль ВС РФ

Российские военнослужащие взяли под контроль нефтебазу на востоке Купянска, а также железнодорожные станции. Об этом заявил командир штурмового отряда с позывным «Ловец», слова которого приводит в своем Telegram-канале Минобороны России.

«Ловец» отметил, что его штурмовой отряд 1486-го мотострелкового полка продолжает выполнять боевые задачи в промзоне восточной части Купянска, где уже полностью «зачищена» улица Дзержинского.

«Овладели нефтебазой на восточной окраине Купянска. Полностью взяты под контроль и освобождены от ВСУ железнодорожные станции Оливино, Парк Восточного прибытия. Отряд ведет боевые действия по зачистке железнодорожной станции Купянск Сортировочная», — уточнил он.

Также командир обратил внимание на то, что ведутся боевые действия и в районе населенного пункта Купянск-Узловой.

Ранее в Минобороны России сообщили, что расчет самоходной гаубицы «Мста-С» уничтожил укрепленную позицию Вооруженных сил Украины под Купянском, применив осколочно-фугасные снаряды повышенной дальности.