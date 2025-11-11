Пленный боец ВСУ рассказал о положении украинской армии в Красноармейске

Украинский военнослужащий Евгений Киптилый сдался в плен бойцам Вооруженных сил России в Красноармейске (украинское название — Покровск). Видео публикует Министерство обороны России в Telegram-канале.

«Обманули, через две недели я попал на передовую. Пока сидели на позиции — ни подвоза, ни БК (боекомплекта — прим. «Ленты.ру»), ни воды, ни еды не было», — рассказал он.

По словам военнопленного, сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкоматов на Украине) забрали его для прохождения комиссии и пообещали отправить в тыл, но не сдержали своих слов. Из-за безысходности ситуации в Красноармейске, боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) принимает решение сдаться в плен.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) признал потерю Красноармейска Украиной. Он прикрепил к сообщению видеоролик российской стороны, на котором механизированная колонна Вооруженных сил России свободно передвигается по дороге, предположительно, внутри этого города.