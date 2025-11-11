Европейские страны не отправят свои войска на Украину, чтобы помочь Киеву. Такое мнение высказал британский дипломат Ян Прауд, пишет РИА Новости.

Дипломат напомнил в эфире YouTube-канала профессора Хельсинского университета Глена Дизена, что одна из крупнейших армий в ЕС у Польши и страна тратит более четырех процентов ВВП на оборону. Однако, по его мнению, «поляки не отправят свои войска».

«У прибалтов и так явно недостаточно войск. И, честно говоря, у французов и англичан тоже. Знаете, если бы мы могли собрать по 10 000 человек, то нам бы повезло. В прошлом мы отказывались даже от этого», — пояснил он.

Также, по мнению Яна Прауда, сомнительно, что в операции по отправке войск примет участие Германия, у «которой тоже есть свои экономические проблемы». Дипломат уверен, что единственный способ разрешить конфликт – заключить мир с Россией.

Зеленский объяснил, почему союзники боятся отправлять войска на Украину

Ранее Служба внешней разведки РФ сообщила, что президент Франции Эммануэль Макрон поручил Генштабу страны подготовить к отправке на Украину контингент до двух тысяч человек. В основном это штурмовики Иностранного легиона. Сейчас они находятся в Польше, где проходят слаживание, получают оружие и технику.