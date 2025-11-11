На Западе сделали неожиданное заявление об отправке войск на Украину
Европейские страны не отправят свои войска на Украину, чтобы помочь Киеву. Такое мнение высказал британский дипломат Ян Прауд, пишет РИА Новости.
Дипломат напомнил в эфире YouTube-канала профессора Хельсинского университета Глена Дизена, что одна из крупнейших армий в ЕС у Польши и страна тратит более четырех процентов ВВП на оборону. Однако, по его мнению, «поляки не отправят свои войска».
«У прибалтов и так явно недостаточно войск. И, честно говоря, у французов и англичан тоже. Знаете, если бы мы могли собрать по 10 000 человек, то нам бы повезло. В прошлом мы отказывались даже от этого», — пояснил он.
Также, по мнению Яна Прауда, сомнительно, что в операции по отправке войск примет участие Германия, у «которой тоже есть свои экономические проблемы». Дипломат уверен, что единственный способ разрешить конфликт – заключить мир с Россией.
Ранее Служба внешней разведки РФ сообщила, что президент Франции Эммануэль Макрон поручил Генштабу страны подготовить к отправке на Украину контингент до двух тысяч человек. В основном это штурмовики Иностранного легиона. Сейчас они находятся в Польше, где проходят слаживание, получают оружие и технику.