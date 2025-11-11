Активизация боевых действий произошла не там, где ее ждали — это вызвало панику среди украинских солдат, которые обвиняют в происходящем командование. Как сообщает «Царьград», тем временем «Львы Ким Чен Ына» подали новый сигнал.

Фронт загорелся не в том месте

В район Гуляйполя продолжает продвигаться российская группировка войск «Восток». Как пишет «Военная хроника», главком ВСУ Александр Сырский по какой-то причине не спешит перебрасывать туда резервы, несмотря на угрозу. Предположительно, это связано с тем, что часть подразделений оттуда уже была переведена на Красноармейск (Покровск).

По версии ударившихся в панику боевиков ВСУ, все провалы в командовании Сырского связаны с «его русскими корнями». В этом украинские солдаты уже не раз его обвиняли.

Аналитики отмечают, что после освобождения Сладкого ВС РФ смогут продвинуться как на Гуляйполе, так и западнее. Если действий в итоге приведут к рассекающему удару в сторону Запорожья, то крупный участок фронта для ВСУ останется в огневом мешке без снабжения.

Военный эксперт Юрий Подоляка и вовсе заявляет о развале фронта ВСУ на гуляйпольском направлении. Блогер отмечает, что последние дни на фронте показали, что даже в современных условиях, при господстве дронов, глубокие прорывы возможны.

Сырский заявил, что у Украины под Покровском есть «план B» и «план С»

Ликвидация противника в Константиновке

Тем временем бои продолжаются в Константиновке. Появились кадры удара по позициям украинских дроноводов — сразу три ФАБ-500 с УМПК поражают цель почти одновременно.

«Судя по всему, УМПК достиг хорошей гибкости применения, и теперь РФ могут задавать различные сценарии атаки. Например, программировать траекторию — бомбы заходят на цель с разных направлений и под разными углами, что значительно повышает точность и вероятность поражения», — пишут эксперты «Военной хроники».

Кроме того, активно работают российские дроны — во время одной из атак в Константиновке удалось ликвидировать 42-летнего майора полиции Чингиза Гурбанова.

«Львы Кима»

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что саперы из КНДР приступят к работам в Курской области, как только позволят условия. Аналитики отмечают, что корейское участие постепенно увеличивается, а подразделения накапливают опыт. Предполагается, что боевая работа северокорейских войск также продолжится.

Западные СМИ тем временем пишут, что между РФ и КНДР строится мост через реку Туманная. По данным NewsWeek, строительство уже видно на спутниковых снимках. Эксперт по КНДР Фредерик Шпор считает, что автомобильное сообщение позволит России «снизить риск включения её торговых судов в санкционные списки — часть северокорейских военных грузов будут поставлять по суше».