Ситуация для украинских подразделений в окруженных в Красноармейске (украинское название – Покровск. – Прим. ред.) и Купянске становится критической. Военные эксперты отмечают, что ВСУ несет тяжелые потери, а отдельные боевики прибегают к отчаянным мерам, включая переодевание в гражданскую одежду в попытке прорваться из окружения.

Об этом рассказал советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук и подполковник запаса Олег Иванников.

«Исключительная глупость, которую от безысходности пытаются совершить боевики ВСУ. В случае их пленения сразу становится очевидным их возраст, род занятий и принадлежность к нацистским военным формированиям. И никакая гражданская одежда не сумеет скрыть факторы, которые будут свидетельствовать о принадлежности к ВСУ. В том числе и запах пороха, физическое состояние и характерные синяки на предплечьях от приклада автомата», – объяснил эксперт в беседе с aif.ru.

Он подчеркнул, что смена формы на гражданскую одежду рассматривается как отягчающее обстоятельство: боевики признают террористический характер своих действий и пытаются уйти от ответственности.

Иванников отметил, что при пленении таких «гражданских» проверка будет проводиться не как для военнопленных, а как для террористов и уголовных преступников. То есть переодевание полностью лишает их права на обмен, предусмотренный международными конвенциями, и делает их подлежащими судебному разбирательству.

Эксперт сообщил о катастрофических потерях украинской группировки в Покровске. По его данным, из примерно пяти тысяч боевиков, находившихся в городе, уничтожено или сдалось в плен 50–70 %. Осталось около двух тысяч человек, которые в отчаянии ищут возможность сдаться, так как сопротивление стало невозможным физически, технически и морально.

Иванников добавил, что командование ВСУ заранее вывело с опасных территорий наиболее ценных кадров, включая советников НАТО, которые покинули Покровск и Купянск, переместившись в Днепропетровск, Сумы и Харьков. В котлах остались наемники и наиболее ожесточенные боевики, участвовавшие в репрессиях против мирного населения. Эти радикально настроенные бойцы удерживают других военнослужащих и всеми силами пытаются избежать плена, включая переодевание.

В Раде признали потерю Красноармейска

Российские подразделения продолжают зачистку освобожденных территорий. Для окруженной группировки ВСУ остается единственный рациональный выход – сложить оружие.

