Новости СВО сегодня: удар «Стрелы» и ликвидация командиров ВСУ

В Минобороны РФ сообщили об уничтожении командного пункта ВСУ и успешных операциях российских сил в ДНР. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных к утру вторника, 11 ноября.

Удар по командному пункту ВСУ

Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 нанес ночной удар по командному пункту ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Операция была проведена в зоне ответственности группировки войск «Восток»

Для удара использовались авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции. Получив от разведки подтверждение, что цель уничтожена, экипаж Су-34 вернулся на свой аэродром.

Удар «Града»

Реактивная система залпового огня «Град» ВС РФ уничтожила пункт временной дислокации ВСУ, сообщили в Минобороны. Операцию провели военные 2-й отдельной мотострелковой бригады «Южной» группировки войск.

Удар «Стрелы»

Зенитно-ракетный комплекс «Стрела-10М» уничтожил два ударных беспилотника на ореховском направлении в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. По данным военных, беспилотники самолетного типа направлялись вглубь регионов РФ.

Сырский заявил, что у Украины под Покровском есть «план B» и «план С»

Операция под Купянском

Расчет самоходной гаубицы «Мста-С» уничтожил укрепленную позицию ВСУ под Купянском, заявили в Минобороны России. Получив от беспилотной разведки информацию о цели, артиллеристы заняли огневую позицию и применили осколочно-фугасные снаряды повышенной дальности. Замаскированная в лесу цель была уничтожена.

Уничтожение польского танка

Операторы российских FPV-дронов уничтожили два танка ВСУ в районе Константиновки, сообщили в Минобороны РФ. Первой целью ВС РФ стал польский танк PT-91 Twardy. Он был уничтожен в лесополесе. Затем операторы FPV-дронов поразили украинский Т-80, который пытался сдержать наступление российских штурмовиков.

ВС РФ в Орестополе

Военкор Юрий Котенок заявил, что российские силы зашли в село Орестополь в Днепропетровской области с юга и запада. Об этом пишут «Аргументы и факты».

Котенок подчеркнул, что ВС РФ смогли закрепиться в селе. По его словам, после перехода Орестополя под контроль российских сил ВСУ окажутся под угрозой окружения в районе соседнего села Сосновка.

ВСУ заблокированы в Димитрове

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил ТАСС, что российские силы заблокировали солдат ВСУ в Димитрове, взяв под контроль Гнатовку. Марочко подчеркнул, что украинским войскам теперь «некуда выйти».