Сырский заявил, что у Украины под Покровском есть «план B» и «план С»

У Украины есть «план B» и «план C» в окруженном армией России Красноармейске (украинское название – Покровск).

Об этом, передает газета Financial Times, заявил главком ВСУ Александр Сырский.

«Конечно, есть план B и план C на все случаи жизни», — подчеркнул он.

Как пишет FT, неспособность украинских военных предотвратить постепенное проникновение российских войск в Красноармейск выявила дисбаланс в живой силе между Украиной и Россией, которая может рассчитывать на «гораздо большее население и пополнять свои передовые силы за счет добровольцев».

11 ноября сообщалось, что в интернете активно распространяется видео, запечатлевшее масштабное передвижение российских войск в Красноармейск.

Передвижение осуществляется колоннами, что в условиях СВО представляет собой значительный риск. Однако благоприятные погодные условия временно ограждают военных от угрозы вражеских беспилотников.