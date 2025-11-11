Росгвардия обнаружила крупный тайник ВСУ в ДНР

Росгвардейцы нашли крупный тайник, содержащий сотни опасных боеприпасов и иностранных взрывателей в лесополосе возле Дебальцево, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Военнослужащие Росгвардии обнаружили крупный тайник с боеприпасами Вооруженных сил Украины в лесополосе на территории ДНР неподалеку от Дебальцево, передает ТАСС.

О находке стало известно благодаря информации от местного жителя, отметили в пресс-службе ведомства.

В ходе поисковой операции росгвардейцы нашли и изъяли свыше 600 боеприпасов различного калибра, более 60 взрывателей, в числе которых оказались изделия стран НАТО, а также несколько маршевых двигателей к противотанковым гранатам разных систем. Как уточнили в пресс-службе, в схроне была обнаружена и противотанковая мина немецкого производства.

Все найденные боеприпасы и взрыватели переданы взаимодействующим структурам для последующего уничтожения, добавили в Росгвардии.

Российские морпехи нашли тайник ВСУ под Угледаром

Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ обнаружила заминированный тайник с оружием под Селидово в ДНР.

Росгвардейцы нашли тайник с гранатометами в ДНР.

Росгвардия выявила тайник с иностранным оружием, который принадлежал ВСУ, в ЛНР.