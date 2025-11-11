Российские военные приступили к операции по охвату украинской группировки. Речь идет о подразделениях ВСУ, расположенных вблизи Николаевки в ДНР. Детали прокомментировал ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

© Московский Комсомолец

По его словам, продвижение российских бойцов последовало после успешных действий в Часовом Яру. Была зачищена юго-западная часть этого населенного пункта. После этого российские подразделения начали движение вдоль реки Грузская. Это позволило значительно расширить зону контроля в данном районе.

Эксперт также отметил дополнительное направление продвижения.

Российские бойцы осуществляют наступление вдоль железнодорожного полотна. Движение происходит от железнодорожной станции Часов Яр в направлении Веролюбовки. Эти маневры имеют важное тактическое значение.

Марочко подчеркнул стратегическую цель данных маневров. Расширение зоны контроля создает условия для охвата украинской группировки. Операция развивается в районе Николаевки. Это создает серьезные оперативные проблемы для противника.

Ранее Министерство обороны России сообщило об освобождении Часова Яра. Зачистка этого города имела важное стратегическое значение. Бойцы прошли 20 километров под постоянными артиллерийскими обстрелами. В ходе боев была уничтожена крупнейшая за время специальной военной операции группировка ВСУ.