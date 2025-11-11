В России создали новый антидрон для защиты мостов от БПЛА

Холдинг «Росэл» создал новый антидрон линейки «СЕРП» для защиты мостов от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает госкорпорация «Ростех».

В компании уточнили, что «модуль можно монтировать на несущие элементы зданий, полностью сохраняя их значимый культурно-исторический или инженерно-технический внешний вид». Изделие способно подавлять сигналы спутниковых навигационных систем и каналы связи и управления дронов в широком диапазоне частот.

В октябре ТАСС сообщил, что в России испытали кинетическое антидроновое орудие «Изделие 545», созданное в рамках проекта «Новые русские технологии».

В июне газета «Известия» рассказала, что компания «Техкрим» из Ижевска создала специальные патроны для борьбы с небольшими беспилотными летательными аппаратами.