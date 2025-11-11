Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России сорвали украинско-британскую операцию по угону российского истребителя МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» на борту. Киев пытался завербовать российских летчиков за три миллиона долларов для угона самолета и последующей провокации против крупнейшей авиабазы Североатлантического альянса (НАТО). Об этом во вторник, 11 ноября, сообщили в Центре общественных связей ведомства.

— Сотрудники украинской военной разведки пытались завербовать российских летчиков, обещая им выплатить три миллиона долларов США. В последующем спецслужба планировала направить самолет с ракетой «Кинжал» в район дислокации крупнейшей в юго-восточной Европе авиабазы НАТО, расположенной на территории Румынии в городе Констанце, где он мог быть сбит средствами противовоздушной обороны, — передает ТАСС.

По данным Telegram-канала Mash, украинские разведчики связались с российскими летчиками под видом журналиста из Bellingcat*. Командир судна отказался сотрудничать, после чего штурману предложили нейтрализовать напарника прямо в полете. Он сделал вид, что согласен, и к нему подключили «проверяющего» украинского пилота, который оценивал его подготовку. Российский боец продолжал переписываться с противником, собирая данные о планах Украины и Великобритании.

11 ноября 2024 года ФСБ сообщила о предотвращении операции украинской военной разведки Украины, которая была направлена на угон российского вертолета радиоэлектронной борьбы. Контрразведчики смогли узнать позиции ПВО и расположение подразделений украинских войск, после чего были нанесены точные удары по этим целям.

*Издание включено в реестр СМИ-иноагентов.