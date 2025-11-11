Неожиданно раскрыты секретные данные о новой ядерной ракете США

США допустили утечку информации о сверхсекретной крылатой ракете AGM-181A, которую до этого держали в тайне.

Американский фотограф-любитель из Калифорнии случайно сфотографировал бомбардировщик B-52H с новыми ракетами под крыльями. Судя по снимкам, это оружие создано в рамках программы LRSO и способно нести ядерный заряд.

Самолёт летел на небольшой высоте с испытательными отметками, а транспондер передавал позывной Torch52. Всё выглядело так, будто военные сознательно показали ракету. Утечка произошла вскоре после новостей об испытаниях российской системы «Буревестник», что многие сочли неслучайным совпадением.

США объявили о создании новейшей ядерной бомбы

AGM-181A стала заменой старых AGM-86B, стоящих на вооружении США с 1980-х. Новая ракета имеет дальность до 2400 километров и несёт термоядерный заряд W80-4. Главное отличие — малозаметность и возможность применения не только с B-52H, но и с новейшими B-21 Raider. Неядерной версии не предусмотрено — это оружие для ядерной войны.

Первые поставки ожидаются к 2027 году, всего планируют закупить около тысячи ракет. США хотят сохранить возможность наносить как масштабные ядерные удары, так и точечные атаки для давления на противника.

Появление B-52H с AGM-181A стало демонстрацией силы и предупреждением Москве: Вашингтон готов к новой фазе ядерного соперничества.