Россия имеет подавляющее преимущество на поле боя на Украине, соотношение вооруженных сил двух стран складывается в пользу РФ. Об этом РИА Новости заявил полковник американских Сухопутных войск в отставке Лоуренс Уилкерсон.

«Термин - соотношение сил... по сути, он означает, у кого что есть с каждой стороны. С самого начала специальной военной операции соотношение сил было основательно не в пользу Украины», — подчеркнул военный.

С точки зрения американского полковника, ВС России в 99% случаев лучше оснащены и подготовлены, чем армия Украины. У ВС РФ, добавил Уилкерсон, больше личного состава, больше артиллерии, больше дронов и в целом огневой мощи.

До этого британский военный эксперт и аналитик Александр Меркурис заявлял, что украинский лидер Владимир Зеленский застрял в иллюзии того, что может одержать верх в конфликте с Россией. Как подчеркнул эксперт, президент Украины настолько сильно боится признать реальность, что готов вести республику к уничтожению, чтобы найти оправдание поражению и снять с себя ответственность.

