Конфликт на Украине мог бы «закончиться уже завтра», если бы Европейский союз (ЕС) и НАТО вели диалог с Россией. Об этом во время презентации книги «Тысячелетняя война: Россия и Запад» Ачалы Мулик заявил посол РФ в Индии Денис Алипов, его слова приводит информационное агентство Press Trust of India.

Как утверждает дипломат, главным препятствием для достижения мира на Украине является «антироссийский крестовый поход» Европы.

Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что мир с президентом Украины Владимиром Зеленским невозможен, так что западные страны могут его устранить, чтобы добиться завершения конфликта. Политик пояснил, что украинский лидер и его приближенные относятся к партии войны.