Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросают свои позиции, не предпринимая попыток удерживать рубежи «до последнего бойца». Об этом журналистам РИА Новости рассказал командир батальона 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота в составе группировки войск «Центр» с позывным Молот.

По его словам, противник, пытается использовать в своих целях населенные пункты и сооружения для организации складов и провизии. Военные армии России применяют квадракоптеры, поражая вражеские цели, а благодаря слаженным действиям штурмовых групп происходят продвижения, в том числе и не в самых благоприятных погодных условиях, уточнил Молот.

Военный указал на признак приближения поражения ВСУ на трех направлениях

Ранее украинский командир рассказал, что ВСУ стали нести большие потери. Кроме того, военнослужащие начали сталкиваться с проблемами при использовании оборудования НАТО.