Командир одного из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Красноармейске (украинское название — Покровск) заявил об огромных потерях. Об этом сообщает канадский телеканал CBC.

По словам офицера, за семь месяцев через его подразделение прошло около двух тысяч человек. Трех четвертей из них уже нет в живых. Он продемонстрировал журналисту видео с отрядом молодых украинских солдат и сказал, что безвозвратные потери составили 30 из 40 человек.

Командир ВСУ уточнил, что значительная часть потерь приходится на удары российских беспилотников. Противостоять им чрезвычайно сложно, поскольку средства радиоэлектронного подавления беспомощны против дронов на оптоволокне, атакующих на расстоянии до 30 километров. Единственным относительно эффективным способом борьбы с беспилотниками являются дробовики.

На Западе сообщили о панике из-за положения Украины

11ноября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что российская армия готовит «последний маневр» в Красноармейске для взятия под контроль всей территории Донецкой народной республики.

Ранее российские военные пресекли попытку прорыва ВСУ в Красноармейске.