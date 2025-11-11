В западных средствах массовой информации началась паника из-за положения Украины. На это обратил внимание норвежский портал Steigan.

© Лента.ру

«Стратегически важный город Покровск (Красноармейск) уже пал или находится на самой последней стадии падения. Российские войска имеют полное превосходство», — говорится в статье. Как отмечается в материале, это указывает на скорый крах украинского фронта.

В Германии заявили об обрушении линии обороны ВСУ

Steigan пишет, что в связи с этой информацией западные СМИ «находятся в панике» и пытаются преуменьшить поражение Украины.

Ранее в сети появилось видео входа российских военных в Красноармейск (украинское название — Покровск). Бойцы под прикрытием тумана двигались по дороге на машинах, мотоциклах, а также шли пешком прямо по дороге.