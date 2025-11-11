Россия нанесла групповой удар высокоточным оружием по военным аэродромам на Украине

В пресс-службе Минобороны России в понедельник рассказали о том, что ВС РФ нанесли удар по украинским военным объектам в ответ на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам в России.

В заявлении военного ведомства уточняется, что в ночь на понедельник российские бойцы нанесли групповой удар высокоточным оружием, гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал" и ударными БПЛА по военным аэродромам, центрам радио и радиотехнической разведки ВСУ.

Помимо этого, удар был нанесен и по складу реактивных снарядов к системе залпового огня "Ольха", местам хранения и сбора беспилотников.

В МО отметили, что цели группового удара были достигнуты, назначенные объекты поражены.