В США сделали признание об «Орешнике»

Западу нечего противопоставить российскому ракетному комплексу «Орешник». Об этом заявил экс-офицер ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Он отметил, что американский зенитно-ракетный комплекс Patriot эффективен против обычных ракет и беспилотников, но не способен справиться с баллистическими гиперзвуковыми ракетами.

«В то время как у России есть кое-что более внушительное. (…_ Они (Россия — прим. "Ленты.ру") выставляют напоказ "Орешник", который, как вы понимаете, Западу не с чем сравнивать, нечего ему противопоставить», — сказал Джонсон.

«Орешник» для Трампа: как Россия ответит на ядерные планы США

Он также указал, что модернизация российского военного комплекса стала следствием выхода США из договоренностей с Россией о стратегической стабильности.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале серийного производства «Орешника». Он сообщил, что планы по обеспечению Российской армии современной техникой и перспективными системами вооружения, включая «Орешник», выполняются.