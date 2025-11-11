Эксперт назвал условие начала войны НАТО с Россией

НАТО может начать войну с Россией после поражения Украины. Такое условие назвал военный эксперт Василий Дандыкин в интервью порталу «ВФокусе Mail».

По его словам, возможное поражение Киева станет проигрышем и для самого альянса, который помогал Украине не только оружием, но и разведданными. Он отметил, что НАТО не будет мириться с таким положением дел и попытается взять реванш.

«Если бы не их ракеты, танки и самолеты, вопрос специальной военной операции уже давно был бы решен. Они готовятся к возможному вторжению в Россию, промывая мозги населению собственных государств. Я не стал бы утверждать, что они успокоятся», — считает Дандыкин.

Ранее немецкий генерал Александр Зольфранк заявил, что Российские войска могут нанести удар по странам НАТО в самое ближайшее время.