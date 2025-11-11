Вооруженные силы Украины (ВСУ) не в состоянии замедлить продвижение армии России в Запорожской области. Об этом заявил военный аналитик немецкого издания Bild Юлиан Репке.

По его словам, после освобождения российскими войсками поселка Успеновка линия обороны ВСУ на востоке региона «рухнула». Как указал эксперт, российские военные за выходные получили контроль над тремя населенными пунктами — Рыбино, Сладкое и Новое — и продолжают продвигаться.

«После падения Успеновки, похоже, больше не осталось ни оборонительных позиций, ни украинских войск, которые могли бы замедлить продвижение российских войск. Войска за два дня преодолели восемь километров и не собираются останавливаться», — отметил он.

О взятии Успеновки под контроль Российской армией стало известно 7 ноября. Командир группировки войск «Восток» с позывным Питерский рассказал о самом сложном этапе боев за поселок.