В Британии может закрыться последний завод военных вертолетов

Последний британский завод по производству военных вертолетов в городе Йовил на юго-западе Англии может закрыться из-за отсутствия новых контрактов. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на Роберто Чинголани, генерального директора итальянского военно-промышленного концерна Leonardo, владеющего предприятием.

© Global look

"Мы не можем субсидировать Йовил вечно. Мы не получаем каких-либо контрактов от британского правительства на протяжении 14 лет", - сказал бизнесмен.

Он предупредил, что концерн может быть вынужден свернуть работу завода, где трудятся около 3,3 тыс. человек, в том случае, если правительство Великобритании не одобрит заявку Leonardo на производство новых вертолетов взамен транспортных вертолетов Puma, которые используются ВВС Соединенного Королевства в течение более чем 50 лет.

Как отметила FT, летом 2024 года многофункциональный вертолет AW149 концерна Leonardo стал единственным претендентом на контракт британских властей стоимостью £1 млрд ($1,3 млрд). Весной этого года компания направила свое "лучшее и последнее" предложение в Минобороны Великобритании, однако пока не получила ответа. Ожидается, что в военном ведомстве примут решение к концу декабря. По информации издания, существует вероятность того, что Минобороны королевства откажется от планов по закупке новых вертолетов.