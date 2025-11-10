Украина рассчитывает заказать у США 27 зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом в интервью The Guardian заявил Владимир Зеленский.

Он отметил, что Киев находится в тесном сотрудничестве с союзниками в вопросах защиты неба Украины, однако Великобритания и другие страны исключают возможность отправки ВСУ истребителей.

«Зеленский заявил, что хотел бы заказать 27 систем Patriot у американских производителей. До этого, по его словам, европейские государства могли бы одолжить Украине имеющиеся у них ЗРК», — говорится в тексте.

На вопрос о том, достаточно ли страны ЕС и Великобритания делают для поддержки Украины, Зеленский ответил, что «этого никогда не бывает достаточно». При этом он подчеркнул, что к вопросу европейского присутствия на Украине следует подходить осторожно, чтобы не потерять «финансовую и военную поддержку со стороны партнеров».

Напомним, что в России неоднократно заявляли, что поставки вооружений Киеву мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, содержащие оружие для Украины, станут законной целью для Москвы.