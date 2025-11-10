Командование ВСУ не эвакуирует тела погибших солдат и офицеров из Купянска Харьковской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Купянск — административный центр одноименного района и крупный населенный пункт в Харьковской области, является важным логистическим центром.

«В ходе продвижения в городе бойцы 6-й армии группировки «Запад» встречают огромное количество трупов ликвидированных солдат ВСУ, брошенных своими же командирами», — отметил источник.

Собеседник агентства заметил, что ВСУ в ходе отступления с позиций даже не пытаются вывозить своих «двухсотых», из-за чего сводки «пропавших без вести» боевиков увеличиваются чуть ли не в геометрической прогрессии.

ВС РФ полностью освободили территорию хлебокомбината в Купянске

Ранее сообщалось, что правительство Украины скрывает потери в связи с тем, что не желает платить семьям огромные компенсации.

Кроме того, командиры бригад опасаются, что боевой дух воинов, и без того очень низкий, упадет еще ниже на фоне информации о реальных потерях ВСУ.