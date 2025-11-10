В зоне СВО испытают грузового «Слона»

Бойцы Вооруженных сил (ВС) России испытывают в зоне СВО тяжелый грузовой квадрокоптер «Слон» с максимальной грузоподъемностью 90 килограммов. Об этом сообщает Telegram-канал «Архангел спецназа».

© Telegram-канал «АРХАНГЕЛ СПЕЦНАЗА»

Отмечается, что «Слон» с 50 килограммами полезной нагрузки может пролететь 13 километров, сбросить груз и вернуться.

«Беспилотник предназначен для снабжения передовых подразделений на линии фронта. Это порядка 10 километров, где достаточно проблематично осуществлять снабжение наших подразделений», — говорится в сообщении.

На опубликованном ролике видны взлет и зависание «Слона» с человеком, который держится за прикрепленный к дрону трос. При этом неизвестно, какова длительность полета аппарата с максимальной нагрузкой.

Канал добавил, что беспилотник получил положительное заключение главного управления инновационного развития Минобороны. Помимо грузовой версии, создатели «Слона» тестируют модификацию для сбросов боеприпасов и носителя систем радиоэлектронной борьбы.

В сентябре стало известно, что в зоне СВО начали применять российский гексакоптер-бомбардировщик «Кощей», который может нести до шести зарядов общей массой до 15 килограммов. Максимальная дальность применения аппарата — 30 километров.