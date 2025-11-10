В армии США признали превосходство России

Вооруженные силы России (ВС РФ) превосходят армию США в развитии боевых беспилотников, заявил командующий 25-й американской пехотной дивизией генерал-майор Джеймс Бартоломеес.

Его цитирует портал The War Zone (TWZ).

«Мы отстаем. Буду откровенен. Думаю, мы понимаем, что отстаем», — признал военный на ежегодном симпозиуме Ассоциации армии США.

По его мнению, прогресс американцев в этой сфере не происходит «достаточно быстро». Он отметил, что особенно США отстают в дальнобойных дронах.

Ранее бывший помощник госсекретаря бюро по контролю за вооружениями в администрации президента США Фрэнк Роуз заявил, что американцы не готовы к методам России в ведении войны дронов.