Стало известно о затаившихся в районе Крыма резервах ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли спрятать у берегов Крыма резервы из безэкипажных катеров (БЭК) для последующей атаки. О затаившихся резервах ВСУ стало известно из публикации Telegram-канала «Архангел спецназа».

Как рассказали авторы проекта, в этом районе могут выжидать около десятка БЭК.

«Еще свыше десятка находятся в море в ожидании, поэтому эти дни могут быть довольно интенсивными на события», — заявили в «Архангеле спецназа».

Военблогеры отметили, что четыре БЭК из этой группы уже были уничтожены во время попытки прорваться к Туапсе.

Еще четыре катера ВСУ были уничтожены у берегов Крыма в Черном море 2 ноября. Бой с катерами попал на видео, его снял дрон-разведчик.