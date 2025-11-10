США нанесли летальные удары по судам наркокартелей в Тихом океане

Американская группировка в Тихом океане по распоряжению президента Соединенных Штатов Дональда Трампа нанесла удары по судам наркоторговцев, рассказал министр войны США Пит Хегсет. Об этом пишет РИА Новости.

Чиновник отметил, что «летальные кинетические» удары были нанесены в восточной части Тихого океана.

«Под руководством президента Трампа мы защищаем родину и уничтожаем террористов наркокартелей, стремящихся причинить вред нашей стране и ее народу», — подчеркнул Хегсет.

Глава Пентагона уточнил, что обе лодки «использовались для контрабанды наркотиков». Он добавил, что на борту каждой находились по три человека, все они погибли при ударах.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что при нанесении ударов по мнимым наркоторговцам США проигнорировали положения международного права и морского права.