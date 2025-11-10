Раскрыт вероятный план ВСУ в Красноармейске

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский вероятно планирует перебросить в Красноармейск пополнение с сумского направления, допустил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Я полагаю, что, говоря о наличии некоего плана, Сырский имеет в виду резервы, которые удалось накопить на сумском направлении. Их могут перебросить на Красноармейск. Это даст возможность ВСУ попытаться перейти к контратакам, чтобы задержать российские войска», — допустил военный.

Успех подобного плана, по оценке Матвийчука, маловероятен ввиду того, что Россия заметно превосходит Украину по огневой мощи, численности войск, системам противовоздушной обороны и другим параметрам на всех направлениях, компенсировать этот дисбаланс с помощью переброски сил с одного направления на другое не удастся.

«Конечно, Сырский сейчас пытается реабилитировать себя как военачальник, показать, что он противодействует России. Но это больше самопиар, — считает полковник. — В Сумской области после такого шага останется очень мало сил, и все попытки снять людей с одного направления, переведя на другое, будут только ослаблять оборону».

Ранее стало известно, что ВСУ попытались деблокировать село Гришино в ДНР. Отмечалось, что оно является единственным выходом украинских подразделений из Красноармейска.