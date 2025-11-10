Лукашенко предупредил США о наличии ядерного оружия в Белоруссии

Минск предупредил США о наличии ядерного оружия на территории Белоруссии.

Об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко, его слова приводит БелТА.

«До сих пор американцы заявляют, что они не знают, есть у нас [ядерное] оружие или нет. Ну и хорошо, пусть они так думают. Мы их предупредили. Мы не говорим сколько, где, как... Это мое дело. Оно лежит в надежном месте», — сказал политик.

Он также подчеркнул, что ядерное оружие с момента размещения в Белоруссии было отправлено в Россию для обслуживания. По словам главы государства, после этого в республику вернули уже самый современный вариант тактического ядерного оружия.

Ранее Лукашенко заявил, что ракетный комплекс «Орешник» встанет на боевое дежурство в Белоруссии в декабре этого года. Он добавил, что хочет, чтобы Россия и Белоруссия могли дать ответ странам Запада.