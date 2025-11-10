Военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что российские войска способны уничтожить оставшиеся системы противовоздушной обороны ВСУ. Об этом Кнутов рассказал «Аргументам и фактам».

По словам Кнутова, украинским системам ПВО не хватает боеприпасов. Эксперт заявил, что ВС РФ могут сделать небо Украины «практически открытым», если ликвидируют оставшиеся у Киева комплексы.

«Сейчас сложилась для нас очень благоприятная ситуация. <…> У нас есть возможность выводить из строя системы ПВО, так как у Киева не хватает ракет», - подчеркнул Кнутов.

Financial Times ранее сообщила, что эффективность ПВО украинских военных объектов резко снизилась после модернизации Россией «Кинжалов» и «Искандеров». Отмечалось, что ракеты выполняют маневры, «сбивая с толку» перехватчики Patriot и уклоняясь от них. Источники газеты рассказали, что недавно были серьезно повреждены как минимум четыре завода по производству боевых беспилотников в Киеве и его окрестностях