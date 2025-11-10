Мобильные группы ПВО ВСУ попали под удар в районе Одессы

Как сообщает SHOT, российские вооруженные силы нанесли удар по украинским мобильным группам противовоздушной обороны в районе Одесского порта, ликвидировав их. В результате атаки, осуществленной четырьмя российскими дронами "Герань-2", был уничтожен целый мобильный комплекс ПВО Украины, размещенный у мыса Большой Фонтан на побережье Одессы.

Этот комплекс предназначался для защиты Одесского морского порта, имеющего стратегическое значение.

Ранее сообщалось о повышении эффективности применения российских беспилотников "Герань-2" как минимум на 30%. Усовершенствование дронов заключалось во внедрении 40-килограммовой осколочно-фугасной боевой части, что значительно увеличило радиус поражения целей ВСУ. Подробная информация о конструкции и особенностях "Герани-2" доступна по ссылке.