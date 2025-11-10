МИД России рассказал об условиях начала работы саперов из КНДР в Курской области

Замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что военнослужащие сапёрных войск из КНДР начнут работы в Курской области после формирования благоприятных условий.

«Как только для этого будет создана благоприятная ситуация, сразу начнут», — цитирует его Интерфакс.

Таким образом он ответил на соответствующий вопрос.

В сентябре губернатор Курской области Александр Хинштейн заявлял, что граждане КНДР присоединились к сформированным для разминирования Курской области бригадам.