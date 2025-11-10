Названа возможная точка запуска катеров ВСУ по Туапсе

Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что украинские безэкипажные катера могли отправить на Туапсе из Одессы или Черноморска. Об этом Дандыкин рассказал «Аргументам и фактам».

В оперативном штабе Краснодарского края ранее сообщили, что в районе Туапсе были нейтрализованы четыре безэкипажных катера ВСУ. Один из катеров сдетонировал вблизи береговой линии.

Ударная волна повредила остекление на втором этаже двухэтажного дома, гараж и лодочный ангар. Пострадавших нет.

Генерал сообщил об ударе по бункеру ВСУ

«Думаю, катера могли идти из акватории Одессы и Черноморска. Вполне верооятно, второй пункт - это Очаков», - заявил Дандыкин.

Он отметил, что безэкипажные катера могут пройти около двух сотен морских миль до цели (около 370 километров). Дандыкин добавил, что ВСУ пытаются нанести удары по нефтяным терминалам, используя безэкипажные катера.