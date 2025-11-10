У Украины очень тяжелое положение по причине энергетического кризиса.

Об этом в понедельник, 10 октября, заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

— Несмотря на то, что на оставшейся части Украины ситуация близка к критической, исходя из того, что происходит с энергетикой, тем не менее, враг пытается ещё доставить определённые неудобства жителям Донбасса, — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

По словам главы, российская армия достигает всех целей по составленному плану даже во время попыток сопротивления украинской стороны.

Так, недавно бойцы украинской армии попытались деблокировать село Гришино около Красноармейска. Деревня является единственным возможным выходом украинских военных из окруженного города. Несмотря на это, бойцы ВС РФ успешно пресекли все попытки военнослужащих ВСУ.

Российская армия продолжает сжимать кольцо окружения группировки ВСУ в районе Купянска. Попытка контратаки украинских сил в районе Петровки была сорвана: противник пытался прорваться к реке Оскол и выйти с левого берега.