Положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Волчанске серьезно ухудшилось с наступлением осени.

В какой-то момент Украина может потерять город, заявил в Telegram украинский офицер с позывным Алекс.

«В Волчанске ситуация с приходом осени ухудшилась, негативная тенденция продолжается. (...) Ситуация в Волчанске не сильно бросается в глаза, однако в один момент мы можем просто констатировать факт потери города», — рассказал военный.

Он допустил, что на падение обороны города может повлиять отвлечение внимания командования ВСУ на ситуацию в Красноармейске (украинское название — Покровск) и на добропольском направлении.

В конце октября подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ контролирует только 20 процентов территории Волчанска. По его словам, речь идет лишь о нескольких улицах города.