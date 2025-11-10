«Еще один котел»: эксперт об освобождении Красноармейска

Красноармейск (украинское название – Покровск) будет освобожден ВС РФ в ближайшее время. Как сообщает News.ru, об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин.

По его словам, после этого армии РФ предстоит решить судьбу агломерации, а развитие ситуации зависит от успехов на краснолиманском направлении. Сейчас там уже завязались бои за Константиновку.

Эксперт добавил, что под Красноармейском российским войскам предстоит серьезная работа, в которой будет задействована и Росгвардия.

Генерал сообщил об ударе по бункеру ВСУ

«Армия РФ затем может пойти в Днепропетровскую и Запорожскую области. Сейчас еще один котел, в который попали ВСУ, – это Димитров, он же Мирноград. Там достаточно большая агломерация, несколько десятков квадратных километров, и везде надо делать зачистку. Пока в плен сдаются мало», – заключил Дандыкин.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что украинские военные пытаются покинуть котлы в Красноармейске и Димитрове. По его словам, для этого бойцы ВСУ переодеваются в гражданскую одежду. ВС РФ отслеживают и пресекают эти попытки.