Финские истребители начали тренировочные полеты у российской границы

Истребители военно-воздушных сил Финляндии F/A-18 Hornet начали тренировочные полеты в регионах, расположенных вблизи российской границы. Как сообщает финское издание Iisalmen Sanomat, учения Vilkku 25 пройдут на авиабазе "Риссала" с 10 по 13 ноября.

По данным издания, полеты истребителей F/A-18 Hornet будут осуществляться в областях Северное Саво и Кайнуу, причем область Кайнуу непосредственно граничит с Российской Федерацией. Часть тренировок планируется провести совместно с Лапландским авиакрылом и академией военно-воздушных сил Финляндии.

Напомним, что посол России в Финляндии Павел Кузнецов ранее сообщал о значительном увеличении числа национальных учений после вступления страны в НАТО в апреле 2023 года. На 2025 год запланировано проведение 115 маневров. Российские власти неоднократно выражали обеспокоенность наращиванием военной активности альянса у западных границ страны.