Алаудинов высказался об обвинениях спецназа «Ахмат» в «тиктокерстве»

© Вечерняя Москва

Бойцы спецназа «Ахмат» никогда ни за кем в зоне специальной военной операции (СВО) не прятались, они всегда четко выполняли все поставленные задачи. Об этом в понедельник, 10 ноября, рассказал командир подразделения Апти Алаудинов в своем Telegram-канале.

По словам генерал-лейтенанта, за время проведения спецоперации солдаты «Ахмата» освободили огромное количество населенных пунктов, а также приняли участие в отражении контрнаступления и изгнании Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Курской области.

— Мы всегда находились на первой линии. Если мы тиктокеры, непонятно, почему он [противник] столько ресурсов на нас тратит, — добавил военный в публикации.

До этого военный утверждал, что российская армия одержала победу в ходе специальной военной операции. По словам Алаудинова, еще много предстоит сделать для закрепления результата в юридической плоскости.

Недавно боец батальона «Ваха» спецназа «Ахмат» с позывным «Кот» спас пятерых сослуживцев от удара оптоволоконного дрона, используемого украинскими войсками. На такие коптеры не действуют средства радиоэлектронной борьбы, что делало атаку особенно опасной.