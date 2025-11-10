Украинская линия обороны может не выдержать давления — после окружения Купянска и Красноармейска (украинское название — Покровск) военные ВСУ начнут массово сдаваться в плен. Такое мнение выразил первый замглавы комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в интервью изданию aif.ru.

«После освобождения двух точек — Купянска и Красноармейска — фронт ВСУ начнет разваливаться на кусочки, случится крах Зеленского, потому что раскроется его ложь и обман западных хозяев», — заявил парламентарий.

Он утверждает, что после того, как ВС РФ полностью закроет котлы под Купянском и Красноармейском, находящиеся там группировки ВСУ будут вынуждены сдаться в плен, как это было в Мариуполе.

По словам Водолацкого, падение этих направлений станет символом краха нынешней стратегии Киева. Он считает, что именно там решится исход всей кампании: моральный дух украинских войск ослабнет, а доверие к власти Владимира Зеленского внутри страны окончательно рухнет.