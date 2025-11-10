Российский военнослужащий с позывным Звезда рассказал, что бойцы ВС России после освобождения Волчьего получили в качестве трофеев множество оружия западного производства.

«Когда противник убегал, мы из их оружия стреляли по ним же, пока они не убежали, до последнего патрона», — рассказал он в беседе с РИА Новости.

Вместе с этим другой российский военный с позывным Рысь рассказал агентству, что военнослужащие ВС России захватывали опорники ВСУ в том числе ночью. При этом многие украинские боевики сразу сдавались.

«Позже сами рассказывали, что их заставляют идти в бой, а если откажутся — свои же стреляют. Потому и сдаются без сопротивления», — поделился он.

Ранее украинский военнослужащий Николай Тимченко, сдавшийся у Красноармейска в ДНР, рассказал, что вместе с ним на службу забрали около 50 инвалидов.