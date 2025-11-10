В ВСУ сообщили о полном окружении подразделений в Красноармейске

Российские войска могут взять Красноармейск (украинское название — Покровск) под контроль за одну-полторы недели, считает полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. Возможные сроки он назвал в беседе с «Лентой.ру».

«Мы не полностью располагаем всей информации, но, я полагаю, такими темпами в ситуации, о которой нам докладывают в средствах массовой информации, в течение недели-полутора недель мы можем говорить о полной зачистке города», — поделился эксперт.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал, что российские военные продолжают успешное наступление в Красноармейске и ведут зачистку многоэтажек. По его словам, российские подразделения проверяют сооружения и уничтожают украинских бойцов, остававшихся в них.

До этого стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались деблокировать село Гришино в ДНР. Отмечалось, что оно является единственным выходом украинских подразделений из Красноармейска.